Latrinalar ve lazımlıklar: Antik Roma'da tuvalet alışkanlığı

Roma döneminin öyle bir yapısı var ki sohbetin en kralı orada yapılıyor, dedikodunun dibine vurulup bir yandan ihtiyaç gideriliyor bir yandan da sosyalleşiliyor. Latrinaların popülaritesi onları bir tuvaletten çok daha fazlası yapıyor.

ANTİK ROMA'DA LAZIMLIKLAR

Antik Yunan kültüründe görülen, ortasında delik bulunan iskemle biçimindeki oturaklar ya da basit kil kaplar (lazımlıklar), Roma toplumunda da ihtiyacın giderilmesinde kullanılırdı. Genellikle kilden yapılan lazımlıklar, büyük ve ücretli latrinaları kullanamayan yoksullar tarafından evlerde kullanılırmış. Bunun yanında altın ve değerli metallerden yapılan, soyluların kullandığı lazımlıklar da varmış. Kullanımdan sonra kaplardaki pislik lağım çukurlarına ya da en basit yöntemle pencereden sokağa atılırmış. Oluşan pisliği temizlemek ise şehrin köleleri ve mahkûmlarına düşüyormuş. Lağımlar temizlenebiliyorken pencereden atılan dışkılar temizlik ve sağlık sorunlarına ortam oluşturuyormuş. Kafasına aniden düşen bir dışkıyla yaralanan veya kirlenen kişi, mahkemeye başvurarak zararının giderilmesini isteyebiliyormuş.