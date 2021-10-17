Laura Amherst, siyaseti daha seksi hale getirmek için başbakan olmak istiyor

Laura Amherst, iklim değişikliğine dikkat çekmek için protestolara üstsüz olarak katıldığı için dünya onu “üstsüz protestocu” olarak tanıyor. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayına üstsüz olarak çıkan genç kadın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Laura Amherst, gözünü Boris Johnson’un oturduğu başbakanlık koltuğuna dikti. Göreve hazır olduğunu söyleyen Laura Amherst, "Kesinlikle farklı bir görünüm olurdu" dedi. Amherst, İngiltere'nin ilk üstsüz başbakanı olmak istediğini dile getirdi.

31 yaşındaki Laura Amherst, şu an siyaset eğitimi alıyor. İngiltere hükümetinin savunduğu konularda harekete geçmemesi karşısında dehşete düştükten sonra mevcut Başbakan Boris Johnson'dan daha iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor.

Üniversitenin son yılında olduğunu ve artık buna odaklandığını söyleyen Laura Amherst, üstsüz başbakan olarak çok iyi iş çıkaracağını düşünüyor. "Politikacıların köklü değişiklikler yapması gerekiyor. Gerçekten hayal kırıklığına uğradık." diyen Amherst sözlerine, "Politika her yerde ve her şeyi etkiliyor. Siyaseti seksi ve görünür kılmak istiyorum." şeklinde devam etti.

