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Lauren Marie Sesselmann futbolcuyken keşfedildi!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 17.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kanadalı kadın futbolcu Lauren Marie Sesselmann, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Sesselmann önce modellik yapmaya ardından da televizyon ve şov dünyasında yer almaya başladı.

Lauren Marie Sesselmann futbolcuyken keşfedildi!

35 yaşındaki Kanadalı kadın futbolcu Lauren Marie Sesselmann, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Güzel defans oyuncusu futbol hayatını Amerika'nın Marshfield takımında sürdürüyor.

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Sesselmann, Kanada Kadın Futbol Milli Takımı ile 2011 Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

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Güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Lauren Marie Sesselmann futbolculuğunun yanı sıra modellik de yapıyor.

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Güzel yıldız bir yandan futbol oynarken bir yandan da televizyon ve şov dünyasında yer almaya başladı.

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Futbol oynarken keşfedilen ve ekranlara transfer olan Sesselmann'ın Instagram'da da 100 bine yakın takipçisi var.

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İşte Lauren Marie Sesselmann'ın binlerce beğeni alan sosyal medya paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
Lauren Marie Sesselmann Marshfield

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