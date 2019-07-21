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Lautaro Martinez: Nereye giderse Falcao'yu takip ettim, o dünyanın en iyi forveti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Inter'de oynayan 21 yaşındaki Arjantinli forvet Lautaro Martínez, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamael Falcao hakkında övgü dolu sözler kullanırken, Kolombiyalı forvet için ''Dünyanın en iyi forveti'' sözlerini kullandı.

Lautaro Martinez: Nereye giderse Falcao'yu takip ettim, o dünyanın en iyi forveti

Arjantin basınına konuşan Lautaro Martínez, ''Falcao'yu çocukluğumdan beri izlerim. Nereye giderse onu takip ettim. Onun gibi oynamaya çalıştım. Aynaya baktığımda onu görmek istedim. Falcao, dünyanın en iyi forveti" ifadelerini kullandı.

Kolombiya maçı öncesi Falcao ile konuştuğunu söyleyen Arjantinli genç yıldız, ''Copa America maçında Falcao ile tanıştım, forma değiştirdim. 20 dakika boyunca konuştum. Onunla tanışmak büyük bir onurdu. Oynamadığım zamanlarda sakin kalmamı tavsiye etti. Şansın bana kesinlikle geleceğinden bahsetti'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao Lautaro Martinez

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