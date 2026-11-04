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Antalya'da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünya tarihine geçti, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında su altı kazılarında ortaya çıkarılan gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Akdeniz kıyı şeridinde yıllardır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar çok önemli batıkları ortaya çıkardıklarını ve bunları dünyayla paylaştıklarını anlatan Öniz, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında 2024 yılından bu yana yürüttükleri su altı kazılarında da dünyanın en eski batığında yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar çıkardıklarını ifade etti.

Antalya da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünya tarihine geçti, Guinness Rekorlar Kitabı na girdi 1

Bu keşfin dünya basınına yansıdığını ve milyarlarca insana ulaştığını dile getiren Öniz, "Bu bizim açımızdan gurur verici. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye su altı arkeolojisinde dünyada lider ülkelerden biri. Bize göre de lider 2-3 ülkeden biri. Çünkü çok iyi altyapımız, bu alanda çalışan çok iyi uzmanlarımız var. En önemlisi dünyanın en zengin kıyı şeridinde çalışıyoruz." dedi.

Öniz, su altı kazılarında başarılı olduklarını belirterek, "Kekova bölgesinde bulmuş olduğumuz batık, bu hafta Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en eski batığı' olarak girdi ve resmi olarak ilan edildi. Bu batık bizim çalışmalarımızın yalnızca bir tanesiydi. Kekova batığımızı 2024'te bulmuştuk ama ilk bulduğumuzda bunun Osmanlı dönemine ait batık olduğunu düşünmüştük." ifadelerini kullandı.

Antalya da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünya tarihine geçti, Guinness Rekorlar Kitabı na girdi 2

GEMİDEN ÇIKARILAN ESERLER FARKLI MÜZELERDE SERGİLENECEK

İlk başta söz konusu batığın 100-400 yıllık olduğunu düşündüklerini kaydeden Öniz, daha çok 2 bin ila 2 bin 500 yıllık batıklar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Öniz, 35-40 metre derinlikteki batıktan çıkardıkları malzemeleri incelediklerini ve bilimsel tarama yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Antalya da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünya tarihine geçti, Guinness Rekorlar Kitabı na girdi 3

"Kekova'daki batık 4 bin 700 yıllık bir gemi batığı. Yaklaşık 5 bin yaşında bir gemi. Buradaki eserlerin bir bölümü, bizim daha az bildiğimiz, daha güncel eserlere benziyordu ama geçen sene yapmış olduğumuz yayın çalışmaları sırasında bu amforaların benzerlerini Mısır'da bulduk. Yani bu gemiden çıkardığımız amforaların benzerlerinin yayınlardan Mısır'da olduğunu gördük. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle tekrar alana gidip çalışma yaptığımızda bunların hakikaten Erken Tunç Çağı'na ait gemi batığı olduğunu anladık. Çıkardığımız amfora ağırlıklı eserlerimiz şu an hem bölge laboratuvarımızda hem de Akdeniz Üniversitesinin Kemer'deki su altı arkeoloji laboratuvarında işlemden geçiriliyor."

Dünyanın en eski batığından çıkardıkları eserlerin gelecek aylarda İstanbul Haydarpaşa'da yapımı tamamlanan "Dört Deniz Bir Müze"de sergileneceğine değinen Öniz, bazı eserlerin de Antalya'nın Kemer ilçesinde inşaatı bitmek üzere olan Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde de yer alacağını dile getirdi.

Antalya da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünya tarihine geçti, Guinness Rekorlar Kitabı na girdi 4

Öniz ve ekibi, 2024'te, kıyı ve yüzey araştırmaları sonrası Kekova açıklarında belirledikleri eşya ve malzemelerin bir batığa ait olduğunu saptamış, sonrasında Bakanlık izniyle gerçekleştirdikleri başka dalışlarla malzeme çıkararak, bilimsel incelemelerini sürdürmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Ekim 2026'da Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar bulunduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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