Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! 13 aylık bebek ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyor

İngiltere’nin Birmingham şehrinde 13 aylıkken evde bulduğu lavabo açıcıyı içen Sam Anwar Alshameri, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan bebek aylarca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

Ağzında ve dilinde ağır yaralar bulunan çocuk şu anda ne konuşabiliyor, ne de yeteri miktarda yemek yiyebiliyor. Şırıngayla beslenebiliyor.

ÇAREYİ BAŞKA ÜLKEDE ARIYORLAR

Aile, Almanya veya Türkiye’de uzman doktorlara başvurmaya hazırlanıyor. Baba Nadeen Alshameri, GoFundMe üzerinden yardım toplamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Oğlum için elimden geleni yapmak istiyorum, ama tek başıma yetişemiyorum.” dedi.