Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! 13 aylık bebek ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyor

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan 13 aylık bebek evde bulduğu lavabo açıcıyı içti ve kalp krizi geçirdi. Haftalarca yoğun bakımda kalan çocuğun ailesi Almanya'da ya da Türkiye'den yardım istiyor.

Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! 13 aylık bebek ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyor

İngiltere’nin Birmingham şehrinde 13 aylıkken evde bulduğu lavabo açıcıyı içen Sam Anwar Alshameri, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan bebek aylarca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! 13 aylık bebek ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyor 1

Ağzında ve dilinde ağır yaralar bulunan çocuk şu anda ne konuşabiliyor, ne de yeteri miktarda yemek yiyebiliyor. Şırıngayla beslenebiliyor.

Lavabo açıcı içti, hayatı kabusa döndü! 13 aylık bebek ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyor 2

ÇAREYİ BAŞKA ÜLKEDE ARIYORLAR

Aile, Almanya veya Türkiye’de uzman doktorlara başvurmaya hazırlanıyor. Baba Nadeen Alshameri, GoFundMe üzerinden yardım toplamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Oğlum için elimden geleni yapmak istiyorum, ama tek başıma yetişemiyorum.” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Temsilciler Meclisi, tüm Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul ettiABD Temsilciler Meclisi, tüm Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti
Beyaz Saray'da Trump'ı çileden çıkaran soru: 'Berbat bir muhabirsin'Beyaz Saray'da Trump'ı çileden çıkaran soru: 'Berbat bir muhabirsin'

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.