Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği malzemeleri nelerdir? Laz böreği tatlı mı?

Laz böreğini elinizde kolaylıkla açabileceğiniz bir tarif ile vermeye geldik. Pratik yapılışı ve kolay bulunan malzemeleriyle dileyen herkes evinde Laz böreğini hazırlayabilir. Laz böreğinin tatlı mı yoksa tuzlu mu olduğunu merak edenlerin sayısı bir hayli fazla. Trabzon ve Doğu Karadeniz'in muhallebili baklavası ile ilk defa karşılaşanlar için bu Laz böreği tarifini veriyoruz.

LAZ BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

6 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

3 tane yumurta

3 yemek kaşığı şeker

200 gram tereyağı, eritilmiş

1 poşet baklavalık yufka (16-22 yaprak arasi)

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1, 5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı vanilya

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk önce beş malzemeyi tencereye alıyoruz ve sürekli karıştırarak kaynatıyoruz, karışımımız muhallebi kıvamına gelince ocağı kapatıyoruz ve 10 dakika, soğumaya bırakıyoruz.

Daha sonra ayrı bir kasede 3 yumurta ve 3 kaşık şekeri çırpıp, azar azar muhallebiye katıp karıştırıyoruz. Bu aşamada muhallebi kıvam almış oluyor ancak tel çırpıcıyla çırparak yumurtayı iyice yediriyoruz. Alacağınız büyük borcam veya orta boy baklava tepsisine yarım poşet yufkaları sererek, aralarına eritilmiş yağ sürüp, tepsinin tabanını yufkayla sarıyoruz, yufka biraz tepsinin dışına gelebilir. Muhallebiyi tepsiye yayarak, kaşıkla üzerini düzeltiyoruz. Kalan yarım paket yufkayı da ara ara yağlayarak muhallebinin üzerine yayın ve tepsinin dışında kalan yufkayı en üste çevirip yüzünü yağlayınız. Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında iyice kızarıncaya kadar pişirin, yaklaşık 30 dakika sonra çıkarabiliirsiniz.

Şimdi şerbetini hazırlayabiliriz; bunun için su, şeker ve vanilyayı 10 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Fırından çıkan tatlının ilk sıcağı aldıktan sonra ılık şerbeti tatlının üzerine dökün. En az iki saat dinlendirmelisiniz. Tamamen soğuduktan sonra tatlıyı ister kare, ister üçgen dilimleyerek şekli size kalmış servis yapabilirsiniz.

