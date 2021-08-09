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Lazanya aşıklarına özel! Pratik ve kolay patatesli lazanya tarifi

09.08.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan lazanyanın neredeyse yüzlerce tarifi bulunuyor. Peynir, domates ve bolonez sosun muhteşem uyumundan doğan yiyenin bir daha yemek isteyeceği lazanya tarifini bu sefer bambaşka bir yorumla sunuyoruz. İşte karşınızda patatesli lazanya tarifi...

Lazanya aşıklarına özel! Pratik ve kolay patatesli lazanya tarifi

İtalyan yemekleri denildiğinde pek çok kişinin aklına pizza ve makarna çeşitleri gelir. Ancak bu mutfağının belki de tüm dünyada sevilen lezzeti lazanyadır. Klasik lazanya tarifinin dışına çıkmaya ne dersiniz? İtalyan makarnası ile hazırlanan tarifimiz küçük, büyük herkese hitap eden bir lezzet. Aşamaları biraz uzun olsa da yapılışı son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

PATATESLİ LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 büyük patates
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • bir tutam tuz
  • bir tutam karabiber
  • 1/3 bardak limon suyu
  • 340 gram tofu
  • Fesleğen yaprakları
  • 1 yemek kaşığı kuru kekik
  • parmesan peyniri

Sos için;

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • doğranmış fesleğen
  • 2 diş sarımsak
  • bir tutam tuz
  • bir tutam karabiber
  • Su
  • 20 gram parmesan peyniri
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HAZIRLANIŞI

  • İlk adımda tofu, zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu, fesleğen ve kekik bir karıştırıcıda karıştırın. Fesleğen parçaları ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam edin.
  • Patatesleri soyun ve ince halkalar halinde kesin. Derin bir dikdörtgen tabak alın ve patatesleri tek sıra halinde yayın. Ardından ise hazırladığınız karışımı üzerine dökün. Eşit olarak yayılmasına özen gösterin. Son olarak ise bir kat daha patates dilimleriyle bütün kabı tamamlayın.
  • Kabın üzerini yağlı kağıtla tamamen örtün. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına atın ve 50 dakika pişirin. Ardından yağlı kağıdı çıkartarak üzerinin kızarması için 10 dakika daha pişirin.
  • Patatesli lazanyayı hazırladıktan sonra sos için gerekli olan malzemeleri blenderdan geçirin.(Zeytinyağı, fesleğen ve iki diş sarımsak) Ardından peyniri, tuzu, karabiberi ekleyip tekrar blenderdan geçirin. Biraz su ekleyin.
  • Patatesli lazanyayı fırından çıkarın ve yemeğin biraz soğumasını bekleyin. Sonrasında ise sosunu dökün.
Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...


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Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi İtalya
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