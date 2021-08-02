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‘İşten geldim ne pişirsem’ derdine son! İşte 30 dakika hazırlayabileceğiniz pratik tarif: Somon Mücver

02.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tarifler icat etmek ve denemek çok ilginç olsa da bazen bunun için yeterli zamanımız olmuyor. Eve çabucak varmak, buzdolabını açmak, malzemeleri almak ve güzel bir akşam yemeği pişirmek muhtemelen herkesin hayalidir, ancak bu her zaman gerçekçi değildir. Özellikle yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından daha pratik tariflere yönelmeniz normaldir.

‘İşten geldim ne pişirsem’ derdine son! İşte 30 dakika hazırlayabileceğiniz pratik tarif: Somon Mücver

Omlet ve patates kızartmasından sıkıldınız mı? Yeni ve lezzetli yollar sunmak için size harika bir tarif hazırladık. Üstelik sadece 30 dakika sürüyor. İşte benzersiz lezzetiyle hem damağınızı hem de sizi memnun edecek somon mücver tarifi...

SOMON MÜCVER MALZEMELERİ

  • 250 gram somon filetosu
  • 1 soğan
  • 1 kabak
  • 3-4 yemek kaşığı un
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı maydanoz
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • 1 limon
  • Dijon hardalı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • İlk adımda kabağı rendeleyin. Somonu orta boy küpler halinde kesin. Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında altın rengi olana kadar soteleyin.
  • Bir kapta kabak, somon ve soğanı birleştirin. Başka bir kapta yumurta, un, otlar, tuz ve karabiberi karıştırın. Hamuru yoğur. Hamuru balık karışımı ve kabak ile birleştirin ve karıştırın. Hamur, ekşi kremaya benzer bir yoğunlukta pürüzsüz olmalıdır.
  • Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hamuru bir kaşıkla yayın ve krepleri altın kahverengi olana kadar kızartın. Fazla yağı çıkarmak için kağıt havlulara aktarın. Servis yapmadan önce otlar, kiraz domates ve limon dilimleri ile süsleyin.
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