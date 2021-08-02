‘İşten geldim ne pişirsem’ derdine son! İşte 30 dakika hazırlayabileceğiniz pratik tarif: Somon Mücver

Omlet ve patates kızartmasından sıkıldınız mı? Yeni ve lezzetli yollar sunmak için size harika bir tarif hazırladık. Üstelik sadece 30 dakika sürüyor. İşte benzersiz lezzetiyle hem damağınızı hem de sizi memnun edecek somon mücver tarifi...

SOMON MÜCVER MALZEMELERİ

250 gram somon filetosu

1 soğan

1 kabak

3-4 yemek kaşığı un

2 yumurta

2 yemek kaşığı maydanoz

1 yemek kaşığı kekik

1 limon

Dijon hardalı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

İlk adımda kabağı rendeleyin. Somonu orta boy küpler halinde kesin. Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında altın rengi olana kadar soteleyin.

Bir kapta kabak, somon ve soğanı birleştirin. Başka bir kapta yumurta, un, otlar, tuz ve karabiberi karıştırın. Hamuru yoğur. Hamuru balık karışımı ve kabak ile birleştirin ve karıştırın. Hamur, ekşi kremaya benzer bir yoğunlukta pürüzsüz olmalıdır.

Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hamuru bir kaşıkla yayın ve krepleri altın kahverengi olana kadar kızartın. Fazla yağı çıkarmak için kağıt havlulara aktarın. Servis yapmadan önce otlar, kiraz domates ve limon dilimleri ile süsleyin.



