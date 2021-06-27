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Lazio'da Emre Belözoğlu sesleri

27.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, takımın başına Maurizio Sarri'yi getirirken deneyimli teknik adamın ekibinde son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu'nu görmek istediği belirtildi.

Lazio'da Emre Belözoğlu sesleri

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına deneyimli teknik adam Maurizio Sarri'yi getirmişti. Deneyimli teknik adamın ekibi merak edilirken bu doğrultuda belirlenen ismin son olarak Fenerbahçe 'yi çalıştıran Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Sport Press 24'e göre Maurizio Sarri, merak edilen teknik ekibi konusunda ilk ismi belirledi. Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı. Emre Belözoğlu, 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla 'tanıdık bir isim' olarak aktarıldı.

SADECE YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GİTMEYECEK

Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı. Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray 'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. 2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle'a gitmişti. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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