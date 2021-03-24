Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, 1 sezonda gösterdiği etkili performansın ardından İtalya Serie A'nın yolunu tutmuştu.Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro karşılığında elden çıkardığı Kosovalı golcü İtalyan ekibinde istediği performans seviyesine bir türlü çıkamadı.Taraftarın da eleştirilerine maruz kalan Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

VEDAT YOLCU

Sezon başında Fenerbahçe'den toplam 20 milyon euro bedelle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'nin yerine Ajax'tan 23 yaşındaki Lisandro Martinez'i getirmek isteyen Lazio, bu hamleyi yapabilmek için Kosovalı Vedat'ı elden çıkartmayı planlıyor.İtalyan basınının haberine göre; bu yaz sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Lazio, büyük bir yatırım yaptığı Vedat Muriqi'yi elden çıkartmak istiyor ve bu transfer sürecinden de 15-16 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Vedat Muriqi'yi başka bir takıma kiralık gönderme gibi bir planlaması olmayan Lazio, Kosovalı futbolcunun yanı sıra 1 yıl sonra sözleşmesi tamamlanacak olan Felipe Caicedo'dan da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir bonservis bedeli bekliyor.