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Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

24.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibine transfer olan Vedat Muriqi, burada istediği performans seviyesine bir türlü çıkamayınca eleştiri oklarının da hedefi haline geldi. İtalyan ekibi Lazio 20 milyon Euro karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Lazio kararını verdi! Vedat Muriqi ve transfer...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, 1 sezonda gösterdiği etkili performansın ardından İtalya Serie A'nın yolunu tutmuştu.Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro karşılığında elden çıkardığı Kosovalı golcü İtalyan ekibinde istediği performans seviyesine bir türlü çıkamadı.Taraftarın da eleştirilerine maruz kalan Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

VEDAT YOLCU

Sezon başında Fenerbahçe'den toplam 20 milyon euro bedelle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'nin yerine Ajax'tan 23 yaşındaki Lisandro Martinez'i getirmek isteyen Lazio, bu hamleyi yapabilmek için Kosovalı Vedat'ı elden çıkartmayı planlıyor.İtalyan basınının haberine göre; bu yaz sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Lazio, büyük bir yatırım yaptığı Vedat Muriqi'yi elden çıkartmak istiyor ve bu transfer sürecinden de 15-16 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Vedat Muriqi'yi başka bir takıma kiralık gönderme gibi bir planlaması olmayan Lazio, Kosovalı futbolcunun yanı sıra 1 yıl sonra sözleşmesi tamamlanacak olan Felipe Caicedo'dan da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir bonservis bedeli bekliyor.


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Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
3,5 milyona Fener geri alır
YA HALA ANLAMIYORMUSUNUZ YA HALA MI İNANIYORSUNUZ BUNLARA YA İNANIN MİDEM BULANIYOR BENİM ALLAH RIZASI İÇİN BİR KERECİK OLSUN YÖNETİME BİR SORUN YA HEP Mİ BAŞKALARI SUÇLU, HEP HATA BAŞKALARINDA MI HADİ ONDAN GEÇTİM ALLAH RIZASI İÇİN BİR TANENİZ GOOGLE'YE Fenerbahçeli hukukçu ile avukat Bışar Özbey arasında canlı yayında büyük gerilim! (AVUKAT MUSTAFA KÜRŞAT COŞKUN) YAZIN KİMLERİN ELİNDESİNİZ İYİCE DİNLEYİN YEMİN EDİYORUM SİZLERE SADECE SİZİN GAZINIZI ALMAK İÇİN KONUŞUYORLAR HUKUKTAN HİÇ BİR BİLGİSİ OLMAMASINA RAĞMEN SİZİN KULAĞINIZA HOŞ GELEN SÖZLER KULLANIYORLAR BİŞAR UYARIYOR ..............
YAZIK YA VALLAHA YAZIK BİLLAHA YAZIK TARAFTARI OYALAYACAM DİYE FFP'YE UYDURACAĞIM DİYE TAKIMI DÜŞÜRDÜKLERİ HALLERE BAKIN EMİN OLUN BU SENE 4-5 TANE FORVET TRANSFERİ YERİNE VEDAT KALMIŞ OLSAYDI ŞİMDİ ÇOK DAHA FARKLI YERDEYDİNİZ GEÇEN SEZON BU ADAM VARKEN KANATLAR ÇALIŞMIYORDU, BU SEZON KANATLAR ÇALIŞIYOR AMA GOLCÜ YOK TARAFTARI KANDIRMAYA DEVAMMMM

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