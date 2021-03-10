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Lazio'nun golcüsü Immobile Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu

10.03.2021 19:32 | Son Güncelleme:
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Lazio'nun golcüsü Immobile Altın Ayakkabı ödülüne kavuştu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü Roma'da düzenlenen törenle aldı.

Serie A'da 2019-20 sezonunda attığı 36 golle hem İtalya'da hem de Avrupa'da en çok gol atan futbolcu olmayı başaran 31 yaşındaki Immobile, ödülüne kavuştu.

Yıldız golcü için Roma Belediyesinin tarihi Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törende, Immobile'nin geçen sezon attığı 36 gol gösterildi. Daha sonra Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito, Immobile'ye Altın Ayakkabı Ödülü'nü takdim etti.

Immobile, burada yaptığı konuşmada, en iyi başarılara takım çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, "Bu ödülü tek başıma kazanabileceğimi asla düşünmedim. Tüm takımın gurur duyması ve bu ödülün kazananı olarak hissetmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Hayata ve spora dair öğrettiklerinden ötürü ailesine çok şey borçlu olduğunu dile getiren Immobile, bu ödülün, saha içinde ve dışında takım arkadaşları, teknik direktör ve kulüple beraber yaptığı işin meyvesi olduğunu söyledi.

Immobile, ödül töreni dolayısıyla Roma Belediye Başkanı Raggi'ye teşekkür ederken, Lazio taraftarlarına hitaben "Altın Ayakkabı'yı sadece fotoğraflardan görmüştüm, bu kadar yakından görmek büyük mutluluk. Son derece heyecanlıyım çünkü isminizin büyük oyuncularla yan yana olması son derece gurur verici bir şey. Ayrıca böyle bir ödülü bu salonda almak da heyecan verici. Taraftarlarla bir başka olabilirdi. Bu ödülü statta beni izleyemedikleri için acı çeken taraftarımıza ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito da Immobile'nin attığı gollerle her yaş grubundan taraftarı heyecanlandırdığını belirterek, "Bu ödül töreninin Roma Belediyesinde yapılmasını doğru bulduğumu söyledim. Çünkü burası Roma'nın simgesi, Ciro da bu kentin sembolü, bu kulübün ve taraftarların elçisidir." diye konuştu.

Immobile'yi tebrik eden Roma Belediye Başkanı Raggi de Immobile'nin çok çalışarak başarmanın örneği olduğunu belirtirken, "Ciro'nun zaferi, İtalyan sporu ve Roma kenti için büyük önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

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