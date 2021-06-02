SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. LeBron, ''Bir daha %100 olamayacağım'' derken ne demek istedi?

LeBron, ''Bir daha %100 olamayacağım'' derken ne demek istedi?

02.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "%100'üne asla geri dönemeyeceğine" dair yorumuna açıklık getirdi.

LeBron, ''Bir daha %100 olamayacağım'' derken ne demek istedi?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "%100'üne asla geri dönemeyeceğine" dair yorumuna açıklık getirdi.

Ayak bileği sakatlığı dolayısıyla sezonda yaklaşık iki ay forma giyememiş olan LeBron, "bir daha asla %100 olmayacağını" söylediğinde, NBA camiasında bu durum bazı tartışmalara yol açmıştı.

The Shop isimli programda yakın zamanda konuk olan LBJ, bu ifadesini şu şekilde netleştirdi:

"Profesyonel olarak oynamaya başladığınızda 99.9'da oluyorsunuz. Normalde 100'sünüz, ama çaylak yılında antrenman kampına adım attığın anda, 99.9'da oluyorsun. O yüzden bana sordukları zaman, asla 100'e geri dönemem demiştim. 18 yıldır oynuyorum. Ama 99.9 olabilirim. Bunu hep konuşmuştuk, uyurken %100 sağlıklı oluyoruz ama sabah uyanınca 'Dün gece ne oldu bana?' diye uyanıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Durant: Biz hayvan değilizDurant: Biz hayvan değiliz
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
NBA LeBron James
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sende ağlarsan nba'nın vay haline

En Çok Okunan Haberler

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Cimbom'a çılgın transfer teklifi

Cimbom'a çılgın transfer teklifi

Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj

Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.