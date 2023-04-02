LeBron James'ten Twitter'ın sahibi Elon Musk'a tokat gibi yanıt! 1 milyar dolarlık servetin sahibi ünlü basketçi rest çekti

LeBron James'in Twitter hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Bilindiği üzere Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra popüler uygulamada değişikliğe gideceğini duyurmuş, öte yandan çok sayıda çalışanı da işten çıkarmıştı. Twitter'da en dikkat çeken değişiklik ise mavi onay işaretinin paralı olacağıydı. Konuyu anımsatan bir açıklamada bulunan LeBron James dikkat çeken ifadeler kullandı.

LEBRON JAMES'TEN ÜCRETLİ MAVİ TİK TEPKİSİ

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta oynayan 38 yaşındaki basketbolcu LeBron James paylaşımına şu notu düştü:

"Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir"

ELON MUSK'IN SATIN ALDIĞI TWITTER'I HEDEF ALDI

1 milyar dolar servetiyle zaman zaman gündem olan LeBron James tutumluluğuyla biliniyor. LeBron James, 2017 yılında takım arkadaşı olan Dwyane Wade'in kendisi hakkında ucuza kaçtığı yorumu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok çok feci şekilde doğru. Cep telefonu internetini yurt dışında kullanma özelliğini açmadım. Uygulama satın almıyorum."

TWITTER MAVİ TİK, ABD'DE 8 DOLAR

ABD'de Twitter mavi tik hizmeti 8 dolar karşılığında sunuluyor. Twitter'da mavi tiklerin aşamalı şekilde kaldırılmaya başladığını belirtildi. Türkiye'de ise Twitter Blue hizmeti iOS sürümünde aylık 209 TL ve yıllık 2 bin 199 TL, Web sürümündeyse aylık 150 ve yıllık 1569 TL'yle satışa çıktı.

