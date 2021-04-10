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Leeds United'dan Manchester City soğuk duş

10.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de 32. hafta mücadelesinde Leeds United, Manchester City deplasmanında 10 kişiyle 2-1 kazandı

Leeds United'dan Manchester City soğuk duş

Premier Lig'de 32. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ile Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Leeds United, 42. dakikada Stuart Dallas'ın golüyle öne geçerken, 45'te Liam Cooper gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Beraberlik arayan Manchester City, eksik rakibine karşı skora dengeyi 76'da Ferran Torres ile getirdi. 90+1'de Stuart Dallas bir daha sahne aldı ve Leeds United'a zaferi getirdi.

Karşılaşmada sadece 2 şut çeken ve ikisi de isabetli olan Leeds United, bu şutlarda golü bularak çılgın bir istatistiğe imza attı

Alınan sonucun ardından Manchester City 74 puanda kalırken 3 hafta sonra mağlup oldu. Leeds United ise 45 puana çıktı ve yenilmezlik serisini de 4 maça yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Leeds United sahasında Liverpool'u ağırlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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