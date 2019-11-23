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Leganes 1 - 2 Barcelona

İSPANYA HABERLERİ  | 23.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Leganes'i 2-1 yendi.

Leganes 1 - 2 Barcelona

La Liga'da lider konumda olan Barcelona, son sıradaki Leganes karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmada Leganes'in golünü 12. dakikada Faslı futbolcu Yusuf En Nesyri atarken, Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez (Dk. 53) ve Arturo Vidal'den (Dk. 80) geldi.

Barcelona'da bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sergio Busquets gelecek hafta deplasmandaki Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Leganes ise 6 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya'dan futbol La Liga leganes

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