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Lego’nun sahibi Kirkbi şirketinin Başkan Yardımcısı kayak kazasında öldü! Kraliyet ailesinin yakın dostuydu

Lego'nun önde gelen isimlerinden biri ve Danimarka Kraliyet Ailesi'nin dost 64 yaşındaki Michael Halbye kayak kazasında hayatını kaybetti.

Lego’nun sahibi Kirkbi şirketinin Başkan Yardımcısı kayak kazasında öldü! Kraliyet ailesinin yakın dostuydu
Jale Uslu

Lego'nun ana şirketi Kirkbi'nin Başkan Yardımcısı ve Danimarka Kraliyet ailesinin yakın dostu olan 64 yaşındaki Michael Halbye, İsviçre'de kayak kazasında hayatını kaybetti.

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Cumartesi günü İsviçre Alpler'indeki Verbier bölgesinde kayak yaparken pistten düşüp yaralandı. Lego'nun sahibi olan Kirkbi şirketi yaptığı açıklamada, Halbye'nin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kısa süre sonra iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

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KRAL VE KRALİÇENİN YAKIN ARKADAŞI

Halbye, 17 yıldan uzun süredir Queen Mary Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydi. İngiliz basını, Halbye'nin Kraliçe ve eşi Kral Frederik'in yakın arkadaşı olduğunu bildirdi. 2020 yılında Kirkbi Yönetim Kurulu'na katılan Halbye, 2022'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Lego patronu Thomas Kirk Kristiansen, güvendiği yardımcısının kaybından dolayı 'derinden üzgün' olduğunu söyledi. "Düşüncelerimiz ve ilgimiz Michael'ın ailesi ve sevdikleriyle birlikte' dedi. 'Michael'ı Başkan Yardımcısı olarak ama her şeyden önce bir insan olarak özleyeceğiz. Anısına saygılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LEGO
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