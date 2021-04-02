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Leicester City'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Szalai'ye kanca

02.04.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı Lacivertlilerin kadrosunda yıldızı parlayan isimler için transfer gelişmeleri art arda geliyor. İngiliz basınının ardından Macaristan basınından da gündemi sarsan transfer gelişmesi hakkında haber geldi. İşte detaylar...

Leicester City'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Szalai'ye kanca

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında maç eksiği ile lider olan Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Erol Bulut'un yerine kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi.Oyun sistemini baştan sona değiştirmesi beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'nde pazartesi günü oynanacak Denizlispor karşılaşması için özel olarak hazırlanıyor.

MİLLİ ARADA PARLADILAR

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Milli maçlar için lige verilen arada bazı oyuncularından yoksun olarak idmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de Milli Takımlarında boy gösteren oyuncular için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

MACAR BASININDAN SZALAI İDDİASI

Geçtiğimiz gün İngiliz basınının duyurduğu Attila Szalai için bir iddia da Macaristan basınından geldi. Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kattığı genç stoper için İngiliz basını, Leicester City'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini okuyucularına aktarmıştı.

25 MİLYON İSTEDİ

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Haberde A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından olan Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satma kararı alan Leicester City'nin yine aynı bölgeye Çağlar gibi solak olan stoper Szalai'ye imza attırmak istediği, Fenerbahçe'nin ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öne sürülmüştü.

MİLLİ MAÇTAN SONRA AÇIKLADILAR

Konuyu Macaristan'ın geçtiğimiz çarşamba günü Andorra deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ardından manşetine taşıyan Blick Sport gazetesi, genç yıldızın transferi hakkında flaş detaylara yer verdi.

MACARİSTAN TARİHİNE GEÇECEK

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Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan devre arasında 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için Leicester City'nin ciddi bir alıcı olduğu aktarılan haberde eğer İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse oyuncunun Macaristan tarihine geçeceğini duyurdu.

EN PAHALI FUTBOLCU OLACAK

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Şu anda Macaristan'ın en pahalı futbolcusu ünvanını elinde tutan Szoboszlai'nin değerinin 20 milyon euro olduğu aktarılan haberde Leicester City, Fenerbahçe'nin 25 milyonluk teklifini kabul etmesi halinde Macar oyuncunun ülke tarihinin en pahalı futbolcusu olacağı açıklandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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