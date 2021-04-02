Leicester City'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Szalai'ye kanca

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında maç eksiği ile lider olan Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Erol Bulut'un yerine kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi.Oyun sistemini baştan sona değiştirmesi beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'nde pazartesi günü oynanacak Denizlispor karşılaşması için özel olarak hazırlanıyor.

MİLLİ ARADA PARLADILAR

Milli maçlar için lige verilen arada bazı oyuncularından yoksun olarak idmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de Milli Takımlarında boy gösteren oyuncular için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte detaylar...

MACAR BASININDAN SZALAI İDDİASI

Geçtiğimiz gün İngiliz basınının duyurduğu Attila Szalai için bir iddia da Macaristan basınından geldi. Fenerbahçe'nin devre arasında takıma kattığı genç stoper için İngiliz basını, Leicester City'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini okuyucularına aktarmıştı.

25 MİLYON İSTEDİ

Haberde A Milli Takımımızın yıldız oyuncularından olan Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satma kararı alan Leicester City'nin yine aynı bölgeye Çağlar gibi solak olan stoper Szalai'ye imza attırmak istediği, Fenerbahçe'nin ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öne sürülmüştü.