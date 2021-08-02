Leicester City'den Ghezzal'a uyarı geldi

Beşiktaş ile Leicester City teknik heyetinin arası Rachid Ghezzal yüzünden açıldı… Siyah-beyazlı teknik heyet Ghezzal’ın tüm fiziki durumunu takip etmek için Cezayirli oyuncuya saat gönderdi. Bu saat günün her dakikası Ghezzal tarafından kullanılıyor. Bu sayede tüm fizyolojik değişiklikleri kaydediliyor. Oyuncunun fiziki durumu Beşiktaş’ın futbolcu sağlık datasına ekleniyor.

LEICESTER CITY DE VERMİŞTİ

Dünyanın pek çok takımında olduğu gibi bu polar saatler Leicester City tarafından Ghezzal’a verilmiş durumda. Ancak farklı bir aplikasyon yüklü...

Ghezzal gelecek sezon Beşiktaş’ta oynayacağına inandığı için Leicester’ın verdiği polar saati zaman zaman kullanma konusunda dikkatsiz davranınca uyarı aldı. Antrenörler kendilerinin verdiği polar saat yerine farklı bir aplikasyonlu saatin kullanılması yüzünden Ghezzal hakkında rapor hazırladılar. Leicester City teknik direktörü David Moyes, Cezayirli oyuncu, “hala bizim oyuncumuzsun. Bizim kurallarımız geçerli” diyerek uyardı. Leicester City teknik heyetinden de Beşiktaş teknik heyetine, centilmenlik uyarısı geldi.



