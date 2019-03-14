SPOR

Leicester City Fenerbahçeli Eljif’in Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.

Leicester City Fenerbahçeli Eljif’in Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City’nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester’ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi.

Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Ayrıca Eljif’in Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia edildi. (İHA)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı! Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
leicester city Eljif Elmas Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Liverpool çeyrek final biletini söktü aldı!

Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı

Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

Ve Gökhan Töre kararını verdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Fenerbahçe için bomba iddia!

Fenerbahçe için bomba iddia!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Brezilyalı 10 numara Giuliano’yu arıyor

Fenerbahçe Giuliano’yu arıyor

Leicester City Fenerbahçeli Eljif’in Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor

Leicester City Eljif’in peşinde

Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!

Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!

Cevad Prekazi'den Şenol Güneş ve Fenerbahçe açıklaması

''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''

Volkan Demirel, Avrupa'nın en kötü performanslarından birine imza attı

Yok artık Volkan Demirel

Fatih Aksoy: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fatih Aksoy iddialı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.