Leicester maçı öncesi gergin anlar! Teknik direktör sunucuyu itekledi

Leicester Tigers teknik direktörü Geoff Parling'in, canlı yayında TNT Sports sunucusu Craig Doyle’u itmesi izleyicileri şaşkına çevirdi. Olay, Gloucester ile Leicester maçının öncesinde Villa Park’ta yaşandı.

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

TNT Sports sunucuları Craig Doyle ve Liam MacDevitt, maç öncesi yayında takımın ısınmasını tanıtırken Parling’in tepkisine maruz kaldı. MacDevitt, topu ısınan oyuncuların olduğu bölgeye doğru atınca Parling sinirlendi ve Doyle’u ittirdi.

Doyle, yaşanan olay sonrası izleyicilerden özür diledi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Olay sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Parling’in tepkisine hak verirken, bazıları olayın gereksiz olduğunu düşündü.

Parling, daha sonra TNT’den resmi olarak özür aldığını açıkladı ve oyuncularını korumanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi: “Toplar oyuncuların yanına gelirse sakatlanabilirler, bu yüzden öfkelenmem normal.”