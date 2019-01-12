Leipzig 1 - 1 Galatasaray

Galatasaray, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan madde kapsamında Alman ekibi Leipzig ile hazırlık maçı yaptı.

Maça etkili başlayan Leipzig oldu. 34'te Galatasaray savunmasında oluşan karambolde topa son dokunan Poulsen takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda toparlanan Galatasaray, Sinan Gümüş'ün şık pası sonrası sol kanattan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 70. dakikasında Bruma, Selçuk İnan'ın yaptığı faul sonrasında sakatlandı ve oyunu sedyeyle terk etti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

