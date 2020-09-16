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Leipzig, Alexander Sörloth'u kadrosuna katıyor iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Bundesliga ekibi Leipzig, Alexande Sörloth için 24 milyon Euro garanti ücret artı 6 milyon Euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak. Norveçli golcünün Alman kulübüne transferinin kesin olarak gerçekleştiği iddia edildi.

Leipzig, Alexander Sörloth'u kadrosuna katıyor iddiası

İngiliz ekibi Tottenham’ın da listesinde olan Alexander Sörloth’un, Alman kulübü Leipzig’e transferi kesin olarak gerçekleşti. Norveçli golcünün Alman kulübüyle vardığı anlaşmanın ardından Trabzonspor ve Crystal Palace da transfere onay vermek durumunda kaldı.

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Taraflar arasında yapılan çetin pazarlıklar sonucunda hem oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace hem de Trabzonspor işin dönüşü olmayan bir yola girdiğini görüp, mali şartlarda maksimumu zorladılar. Alman kulübü de tarafların 30 milyon Euro'luk talebini büyük oranda karşıladı.

5 YILDA 17,5 MİLYON ALACAK

Bu paradan 24 milyon Euro net olarak ödemeyi kabul eden Leipzig, geri kalan 6 milyon Euro'nun da bonuslar şeklinde ödenmesine razı oldu. Ancak Leipzig’ten alınacak toplam 30 milyon Euro'nun iki kulüp arasında paylaşılmasında da çetin pazarlıklar yaşandı.

Crystal Palace paranın yarısının kendisine verilmemesi halinde transferi onaylamamakta ısrar etti. Sonuçta istediğini aldı ve Trabzonspor’la geliri bölüşmek kaydıyla satışa onay verildi. Leipzig kulübüne 5 yıllık imza atacak olan Sörloth’un da her sezon için 3.5 milyon Euro net ücret alacağı öğrenildi.

(AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimse bu adama o parayı vermez en fazla 10 milyon euro ederi var
şu adam imzayı atsa da FB alıyor diye goy goy yapan mal sürüsü bir sussa ulan mallar Türkiye de bu parayı verebilecek kulüp var mı
ne oldu şimdi kaç milyon aldı trabzonspor
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