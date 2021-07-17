SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Leipzig'de Sörloth ''ayrılığa yaklaşıyor''

Leipzig'de Sörloth ''ayrılığa yaklaşıyor''

17.07.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RB Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch, Sörloth'un geleceğiyle ilgili yeni bir mesaj verdi.

Leipzig'de Sörloth ''ayrılığa yaklaşıyor''

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve geleceğiyle ilgili RB Leipzig'in vereceği karar beklenen Alexander Sörloth için teknik direktörü Jesse Marsch'tan yeni açıklamalar bulundu.

Marsch, transfer döneminde her şeyin olabileceğini belirterek ayrılığın da muhtemel olduğunu kaydetti ve "Alexander iyi bir karakter, her gün çalışmaya yüzde yüz ile geliyor. Fit ve pozitif. Ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz, henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık" dedi.

HAZIRLIK MAÇINDA ETKİSİZ KALDI

Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı.

AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'un yeni formaları tanıtıldı Konyaspor'un yeni formaları tanıtıldı
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Schalke açıkladı! "Takımdan ayrılacak"Schalke açıkladı! "Takımdan ayrılacak"
Anahtar Kelimeler:
Alexander Sörloth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Süper Lig'de şok ayrılık! Şehre gelmeyeceğini iletti

Süper Lig'de şok ayrılık! Şehre gelmeyeceğini iletti

Rosier ile anlaşma tamam!

Rosier ile anlaşma tamam!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.