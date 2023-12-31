MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leman Sam'dan üzen haber geldi! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı...

Leman Sam'dan üzen haber geldi! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı...

31.12.2023 09:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnede fenalaşan sanatçı Leman Sam, sahne sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan ünlü sanatçı, tedavi altına alındı. Sam, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sanatçı Leman Sam geçen gün konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Usta sanatçıya koronavirüs teşhisi konuldu. Sam, hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

LEMAN SAM KİMDİR?

Tam ismi Emine Leman Şenkan olan sanatçı, 22 Şubat 1951 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Leman Sam'ın ailesi Rumeli göçmenidir. Sanatçı, babasının mesleği nedeniyle Anadolu'nun pek çok yerinde yaşadı.
72 yaşındaki Leman Sam, İstanbul Devlet Opera Balesi'ne girdi.

LEMAN SAM'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Leman Sam, 16 yaşındayken müzisyen Selim Sam ile evlenme kararı aldı. Yaşı büyütüldü ve 1968 yılında Selim Sam evlendi. Leman Sam'ın Selim Sam'dan Türkdeniz Şevval Sam ve Şelale Sam adında iki kızı vardır.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adına sahte hesap açanlara verdi veriştirdi! Adına sahte hesap açanlara verdi veriştirdi!
Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdıBüyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı
İstanbul'u terk edip 40 milyon TL'lik ev almıştı! İşte lüks evden karelerİstanbul'u terk edip 40 milyon TL'lik ev almıştı! İşte lüks evden kareler
Anahtar Kelimeler:
Leman Sam koronavirüs sosyal medya yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

2024 yılı MTV'si belli oldu! Önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

2024 yılı MTV'si belli oldu! Önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

24 saattir haber alınamıyordu! Sevindiren haber geldi

24 saattir haber alınamıyordu! Sevindiren haber geldi

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak! Gelir vergisi ile vergi ve harç tutarları açıklandı

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak! Gelir vergisi ile vergi ve harç tutarları açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.