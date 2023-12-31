Leman Sam'dan üzen haber geldi! Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı...

Sanatçı Leman Sam geçen gün konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Usta sanatçıya koronavirüs teşhisi konuldu. Sam, hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

LEMAN SAM KİMDİR?

Tam ismi Emine Leman Şenkan olan sanatçı, 22 Şubat 1951 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Leman Sam'ın ailesi Rumeli göçmenidir. Sanatçı, babasının mesleği nedeniyle Anadolu'nun pek çok yerinde yaşadı.

72 yaşındaki Leman Sam, İstanbul Devlet Opera Balesi'ne girdi.

LEMAN SAM'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Leman Sam, 16 yaşındayken müzisyen Selim Sam ile evlenme kararı aldı. Yaşı büyütüldü ve 1968 yılında Selim Sam evlendi. Leman Sam'ın Selim Sam'dan Türkdeniz Şevval Sam ve Şelale Sam adında iki kızı vardır.







