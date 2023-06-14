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Lenfoma tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

14.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından son durumuna dair bilgi veren Özoğuz tedavisinin bittiğini duyurdu.

Lenfoma tedavisi görüyordu! Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

İkiz kardeşi Gökhan Özoğuz ile kurdukları Athena grubunun gitaristi olan Hakan Özoğuz, yaklaşık bir yıldır lenfoma ile mücadele ediyordu.

Uzun süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz, sağlık durumunu Instagram hesabından yayınladığı bir video ile açıkladı. Tedavisinin bittiğini dile getiren Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Hakan Özoğuz

Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoş çakalın" dedi.

Hakan Özoğuz, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.


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