Lenovo, K10 Plus ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

22 Eylül’de kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Lenovo K10 Plus, Snapdragon 632 yonga setinden güç alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan model 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Teknik özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden model 4050 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek.

HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olan K10 Plus 6.22 inçlik LCD ekranla gelecek. Arka tarafında 13MP + 5MP + 8MP’lik üçlü ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 16MP.

İlk etapta yalnızca Hindistan’da satılacak olan K10 Plus’ın global pazara gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmış değil.

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