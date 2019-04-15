Lenovo Z6 Pro hakkındaki son detaylar

Daha önce sızdırılan raporlarda Lenovo Z6 Pro’nun 100MP’lik HyperVision kamera ile geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise telefon hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Lenovo’nun en yetkili ismi konumunda bulunan Chang Cheng, Z6 Pro’nun 5G desteğine sahip olacağını açıkladı. Yani Z6 Pro, Lenovo’nun 5G tarafındaki ilk cihazı olacak.

Weibo üzerinde Lenovo Z6 Pro için yayınlanan görsele baktığımızda 4G ve 5G ibarelerini yan yana görüyoruz. Bu da telefonun çift sim teknolojisini desteklediği anlamına geliyor.

Elbette şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Hali hazırda belli bölgelerde kullanıma sunulmuş olan 5G teknolojisi, LTE’den çok da farklı bir performans sergilemiyor. Genel kanı bu teknolojinin tam anlamıyla verimli kullanılabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyaç olduğu yönünde. Yeni şimdilik ülkemizde kullanılan 4G teknolojisi ile yeni yeni kullanılmaya başlayan 5G teknolojisi arasında çok büyük bir fark yok diyebiliriz.

Bu arada dip not olarak tekrardan hatırlatalım. Lenovo’nun yeni amiral gemisi modeli hakkındaki tüm detayları 23 Nisan’da öğrenmiş olacağız.

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