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Lens, Fenerbahçeli Mbwana Samatta'ya talip oldu

02.07.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

Lens, Fenerbahçeli Mbwana Samatta'ya talip oldu

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de Samatta'nın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon Euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TP Mazembe, Genk, Aston Villa formaları da giyen 28 yaşındaki Tanzanyalı, kariyerinde oynadığı 279 resmi maçta 104 gol atıp 27 asist yaptı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fransa Mbwana Samatta
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