Lens - Lille derbisinde taraftar sahaya indi

Fransa Ligue 1'deki Kuzey Derbisi'nde olaylar çıktı. Lens ile milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille'in karşı karşıya geldiği maçta tribünler sahaya indi.
Lille tribünlerinden Lens tribünlerine atılan yabancı maddeler nedeniyle patlak verdiği belirtilen olaylar sonrasında Lens taraftarları sahaya girerek rakip taraftarların üzerine doğru koşmaya başladı.
Gerginliğin sonrasında taraftarların tribüne geri dönmesiyle birlikte olaylar yatıştı.
Devre arasındaki kavganın ardından hakemler 2. yarıyı yaklaşık 25 dakika geç başlattı.
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