Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe antrenmanına ziyaret!

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan ve şimdilerde İtalya U20 Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü yapan Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleşen Fenerbahçe, idmanını ziyarette bulundu.

BONUCCI, FENERBAHÇE İDMANINDA

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir arada olduğu fotoğraf paylaşıldı.