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Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe antrenmanına ziyaret!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 18:34
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezon sonu emekliliğe ayrılan İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe antrenmanına ziyaret!

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan ve şimdilerde İtalya U20 Milli Takımı Yardımcı Antrenörlüğü yapan Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleşen Fenerbahçe, idmanını ziyarette bulundu.

BONUCCI, FENERBAHÇE İDMANINDA

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Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile bir arada olduğu fotoğraf paylaşıldı.

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bonucci fenerbahçe
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