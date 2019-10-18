Leonardo DiCaprio, Paul Rudd sayesinde Titanic’te rol almış

Avatar filminin yönetmeni usta isim James Cameron’un yönettiği unutulmaz film Titanic hakkında her geçen gün yeni ve şaşırtıcı bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Vizyona girdiği dönem aşk hikâyesinin yanında görsel efektleriyle de sinema dünyasına damga vuran film, tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden biri olmakla beraber kazandığı 11 Oscar ödülüyle adından söz ettirdi.

Başrol oyuncuları Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio‘nun kariyerinde zıplama noktası olan Titanic, aynı zamanda oyuncuların unutulmaz performansıyla da hafızalara kazındı. Filmde Kate Winslet’ın hayat verdiği Rose’a eşlik edecek Jack Dawson karakterini canlandırması için birçok oyuncunun adı geçmişti. Peki Leonardo DiCaprio Titanic’de rol almayı nasıl kabul etti?

Filmloverss’ın haberine göre; Son yıllarda Marvel Sinematik Evreni’nin Ant-Man’i olarak karşımıza çıkan Paul Rudd, geçtiğimiz günlerde katıldığı The Graham Norton Show’da Baz Luhrmann imzalı Romeo + Juliet filminde birlikte çalıştığı Leonardo DiCaprio’yu Titanic’te rol alması için cesaretlendirdiğini açıkladı. Leonardo DiCaprio, Romeo + Juliet’in çekimlerinin son gününde Paul Rudd’a Titanic’te rol alma ihtimalinin olduğundan bahsetmiş. Paul Rudd ise henüz filmde yer almayı kabul etmeyen DiCaprio’ya Titanic’te rol almasını söylemiş.

Paul Rudd, yaşanan süreci şu şekilde özetliyor: “Leo ile bara gittik ve bana şunu söyledi: ‘Bir filmden teklif aldım hem de büyük bir filmden. Ne yapacağımı bilmiyorum.’ Ben de ona bunu yapması gerektiğini söyledim. Başka bir şey söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum ama böyle bir şeyi tekrar düşünmek ilginç.” Bu tavsiyesiyle Paul Rudd, Leonardo DiCaprio’nun kariyerini iyi yönde etkilemiş gibi gözüküyor.



