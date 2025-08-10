SPOR

Leroy Sane Gaziantep FK maçında gördüklerine inanamadı! Maç sonrası soyunma odasında esti gürledi

Süper Lig'in açılış mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk olan ve rakibini 3-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar'da yeni transfer Sane 90 dakika sahada kalırken karşılaşmanın ardından zemin konusunda şaşkınlığını gizlemedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla moralli bir başlangıç yapmış oldu.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Leroy Sane karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Yıldız isim skora katkısı veremese de özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

Ancak Alman yıldız, maç sırasında herkes gibi Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun bozuk zemininden dolayı zor anlar yaşadı.

ZEMİN ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Karşılaşmanın ardından bu duruma oldukça şaşırtan Sane, soyunma odasında rahatsızlığını dile getirirken zeminle ilgili olumsuz görüşlerini takım arkadaşları ve teknik heyetle paylaştı.

