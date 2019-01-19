Lerzan Mutlu: Beni ısıranı koparırım

Şarkıcı Lerzan Mutlu konuk olduğu programda özel hayatı ve aşktan beklentileri üzerine açıklamalarda bulundu. İşte Mutlu’nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

“Dibine kadar arabesk bir kadınım. Çünkü aşklarımda hep darbe yedim, kısmetsizim.