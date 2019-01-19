Lerzan Mutlu: Beni ısıranı koparırım

İşte Lerzan Mutlu'nun dikkat çeken açıklamaları...
Lerzan Mutlu
Şarkıcı Lerzan Mutlu konuk olduğu programda özel hayatı ve aşktan beklentileri üzerine açıklamalarda bulundu. İşte Mutlu’nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları:
“Dibine kadar arabesk bir kadınım. Çünkü aşklarımda hep darbe yedim, kısmetsizim.
İlişkide kriterlerim yüksektir. Kafama göre birini bulursam, şu saniye nikah kıyarım.
Sözünde duran erkek, evlenilecek adamdır.
Ortalıkta kedi gibi miyavlayarak şarkı söyleyenler var. Kavgacı değilim, sulu gözlüyüm. Ama beni ısıranı koparırım.”
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