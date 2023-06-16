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Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde Türkiye Letonya karşısında 3-2 galip!

16.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya Türkiye maçı saati ve kanalı merak edildi. A Milli Takımı'mızın ilk 11'inde Arda Güler, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Maç, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynandı. Peki, Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Euro 2024 elemeleri...

Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde Türkiye Letonya karşısında 3-2 galip!

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana geldi. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyordu. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefledi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda Ay Yıldızlı ekibimiz liderliğe yürüyerek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve ilkl 11'leri...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetti.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana geldi.

LETONYA TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Letonya ilk 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Türkiye ilk 11'i: Arda Güler, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea

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