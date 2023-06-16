Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde Türkiye Letonya karşısında 3-2 galip!

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana geldi. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyordu. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefledi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda Ay Yıldızlı ekibimiz liderliğe yürüyerek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve ilkl 11'leri...
Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetti.
Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana geldi.
Letonya ilk 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis
Türkiye ilk 11'i: Arda Güler, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu
16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea