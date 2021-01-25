Letoon Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Letoon Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Muğla gezilecek yerler listenizde tarihi yerlere merakınız varsa es geçmemeniz gereken bir yer Letoon Antik Kenti. Yazıda Letoon Antik Kenti nerede, tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021 gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Letoon Antik Kenti, Muğla‘nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi’nde bulunuyor.
Letoon Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın.
Letoon Antik Kenti, şair Ovidius'un anlattığı bir öyküye göre Zeus'tan hamile kalan Leto'nun adına kurulmuş. Kentte en eski yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gidiyor. Kalıntılar ve ele geçen kitabeler kentin dinsel ve politik bir alan olduğunu gösteriyor. Ören yerinin merkezinde yan yana üç tapınak bulunuyor. Bunlardan en kuzeydeki Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon'a adanmış. Tapınakların güneybatısında bir çeşme, hemen doğusunda kilise yer alıyor. Kentin kuzeyinde Stoa ve Helenistik Döneme ait tiyatro bulunuyor. Letoon MS 7. yüzyılda terk edilmiş.
Letoon, Xanthos ile birlikte kültürel miras olarak “UNESCO Dünya Miras Listesi”nde yer alıyor.
Letoon kutsal alanının mitolojik efsanesini, Romalı şair Ovidius’un anlatımından öğreniyoruz. Bu hikayeye göre, tanrıça Leto, yasak aşkı tanrı Zeus’tan olan ikiz çocukları Apollon ve Artemis’i Ege Denizi’nde bir adada doğurmuş. Ancak Zeus’un karısı Hera’nın gazabından kaçmış ve Anadolu’ya, günümüzde Letoon Antik Kenti’nin bulunduğu noktaya gelmiş. Bölgede bulunan halk, tanrıça Hera’dan korktuğu için Leto’yu burada istememişler. Leto ise sinirlenip, yöre halkını kurbağaya çevirmiş.
Letoon Antik Kenti giriş ücreti 2021 yılı için 12 TL. Müze kart ile ücretsiz gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi 08:30 - 19:30
Kış Dönemi 08:30 - 18:30