Letoon Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Letoon Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Muğla gezilecek yerler listenizde tarihi yerlere merakınız varsa es geçmemeniz gereken bir yer Letoon Antik Kenti. Yazıda Letoon Antik Kenti nerede, tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021 gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

LETOON ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Letoon Antik Kenti, Muğla‘nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi’nde bulunuyor.

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LETOON ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

LETOON ANTİK KENTİ TARİHİ

Letoon Antik Kenti, şair Ovidius'un anlattığı bir öyküye göre Zeus'tan hamile kalan Leto'nun adına kurulmuş. Kentte en eski yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gidiyor. Kalıntılar ve ele geçen kitabeler kentin dinsel ve politik bir alan olduğunu gösteriyor. Ören yerinin merkezinde yan yana üç tapınak bulunuyor. Bunlardan en kuzeydeki Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon'a adanmış. Tapınakların güneybatısında bir çeşme, hemen doğusunda kilise yer alıyor. Kentin kuzeyinde Stoa ve Helenistik Döneme ait tiyatro bulunuyor. Letoon MS 7. yüzyılda terk edilmiş.

Letoon, Xanthos ile birlikte kültürel miras olarak “UNESCO Dünya Miras Listesi”nde yer alıyor.