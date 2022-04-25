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Levent Nazifoğlu'ndan Nuri Şahin açıklaması

25.04.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün listesinde yer alan ve Sportif A.Ş'in başında görev alacağı açıklanan Levent Nazifoğlu gündeme dair konuştu

Levent Nazifoğlu'ndan Nuri Şahin açıklaması

30 Nisan'daki seçimde başkan adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk için artık geriye sayım başladı.

Öztürk'ün listesinde yer alan ve Sportif A.Ş'in başında görev alacağı açıklanan Levent Nazifoğlu gündeme dair konuştu

"NURİ ŞAHİN KONUSUNDA YANLIŞ ANLAŞILDI"

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Radyo Gol'e konuşan Levent Nazifoğlu "Metin Öztürk çok heyecanlı biri Galatasaray ile yaşıyor. Metin Başkan Nuri Şahin konusunda yanlış anlaşıldı. Asla öyle bir durum yok Antalyaspor lütfen kafaları karıştırmayın" dedi.

"SATILMAYACAK FUTBOLCU YOK"

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Nazifoğlu transfer konusunda ise "Galatasaray'da satılmayacak futbolcu yok. İyi teklif gelirse bütün oyuncularımızı satabiliriz. Galatasaray'da artık transferler planlı olacak. Onun bunun adamlarıyla iş yapılmayacak. Transferleri kurumsallıkla yapacağız. Hocanın onaylamayacağı kimseyi takıma almayacağız." ifadelerini kullandı.

"HAMAMCIOĞLU AYNI HEYECANI VERMİYOR"

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Nazifoğlu, "Yeni kanuna göre harcamalar çok kısıtlanıyor. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yasa elimizi kolumuzu bağlıyacak. Yeni kanuna göre harcamalar çok kısıtlanıyor. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yasa elimizi kolumuzu bağlıyacak. Metin Öztürk'ün verdiği heyecanı Eşref Hamamcıoğlu bana vermiyor." açıklamasını yaptı.


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