Levent Tüzemen Galatasaray'ı yerden yere vurdu! ''Tedesco Okan Buruk'u şah mat etti!''

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 ile geçti. Maçın ardından yorumcu Levent Tüzemen yayıncı kuruluşta teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini yerden yere vurdu. Tüzemen'in Uğurcan Çakır üzerinden teknik direktör Okan Buruk'a yönelik yaptığı eleştiriler gündeme oturdu...

"TEDESCO, OKAN BURUK'A KARŞI ŞAH-MAT YAPTI!"

A Spor ekranlarında maçın ardından konuşan gazeteci Levent Tüzemen, Fenerbahçe, Galatasaray'dan 1 gün eksik dinlendi.

Ona rağmen fiziksel olarak, oyun olarak mücadele olarak, hırs olarak Galatasaray'ın çok önündeydi. Tedesco, Okan Buruk'a karşı şah-mat yaptı'' ifadelerini kullandı.

"TUTTURDUNUZ 28 OCAK DİYE!"

Galatasaray'ın transfer politikasını eleştiren Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi siz hala 28 Ocak'a kadar oyuncu bakmaya devam edin. Sonra panik transferle, pahalı oyunculara gidersiniz. Bunlardan biri de Fabian Ruiz. Guendouzi ve Musaba burnunuzun ucunda ama buralara gitmezsiniz. Çünkü siz pahalı şeyleri seversiniz. İş yapacak oyuncuları almaktan çekinirsiniz. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz.

Okan Hoca hep sahip çıkıyoruz da sen de oyuncu beğenmiyorsun ya! Beğenip getirdiğin oyunculardan da verim alamıyoruz. İşin gerçeği bu. Maçtan sonra çıkıp kalitemizin altında kaldık demek basit bir cevap. O kalitenin neden altında kaldın, onun cevabını vereceksin. 4 gün önce toplanmışsın. İyi durumdasın, antrenman yapmışsın; ortada yok takım ya. Şu takım, Fenerbahçe maçını böyle mi oynar?" diye isyan etti.

OKAN BURUK'A UĞURCAN ÇAKIR ELEŞTİRİSİ!

Levent Tüzemen, "Galatasaray defansı, sezon başından beri Uğurcan'la oynamaya alışmış. Günay seni 1 tane uzun topla oyuna sokmadı! Sen Uğurcan'ı niye kesiyorsun? Tek maç bu, bunun rövanşı yok. Milli Takım kalecisi Uğurcan. Süper Kupa finali bu ya, birinci kalecinle oynayacaksın. Sonra Fethiye'de oynatırdın Günay'ı ya..." diyerek teknik direktör Okan Buruk'a sert eleştirilerde bulundu.