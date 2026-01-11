SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Levent Tüzemen Galatasaray'ı yerden yere vurdu! ''Tedesco Okan Buruk'u şah mat etti!''

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray eleştiri oklarının hedefinde. Sarı-kırmızılı takım aldığı mağlubiyetin ardından gazeteci Levent Tüzemen tarafından sert eleştirilere konuk oldu. Tüzemen, Cimbom'un derbi mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı yönetimi fena halde topa tuttu. İşte o sözleri...

Levent Tüzemen Galatasaray'ı yerden yere vurdu! ''Tedesco Okan Buruk'u şah mat etti!''
Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 ile geçti. Maçın ardından yorumcu Levent Tüzemen yayıncı kuruluşta teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini yerden yere vurdu. Tüzemen'in Uğurcan Çakır üzerinden teknik direktör Okan Buruk'a yönelik yaptığı eleştiriler gündeme oturdu...

"TEDESCO, OKAN BURUK'A KARŞI ŞAH-MAT YAPTI!"

Levent Tüzemen Galatasaray ı yerden yere vurdu! Tedesco Okan Buruk u şah mat etti! 1

A Spor ekranlarında maçın ardından konuşan gazeteci Levent Tüzemen, Fenerbahçe, Galatasaray'dan 1 gün eksik dinlendi.

Levent Tüzemen Galatasaray ı yerden yere vurdu! Tedesco Okan Buruk u şah mat etti! 2

Ona rağmen fiziksel olarak, oyun olarak mücadele olarak, hırs olarak Galatasaray'ın çok önündeydi. Tedesco, Okan Buruk'a karşı şah-mat yaptı'' ifadelerini kullandı.

"TUTTURDUNUZ 28 OCAK DİYE!"

Levent Tüzemen Galatasaray ı yerden yere vurdu! Tedesco Okan Buruk u şah mat etti! 3

Galatasaray'ın transfer politikasını eleştiren Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi siz hala 28 Ocak'a kadar oyuncu bakmaya devam edin. Sonra panik transferle, pahalı oyunculara gidersiniz. Bunlardan biri de Fabian Ruiz. Guendouzi ve Musaba burnunuzun ucunda ama buralara gitmezsiniz. Çünkü siz pahalı şeyleri seversiniz. İş yapacak oyuncuları almaktan çekinirsiniz. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz.

Okan Hoca hep sahip çıkıyoruz da sen de oyuncu beğenmiyorsun ya! Beğenip getirdiğin oyunculardan da verim alamıyoruz. İşin gerçeği bu. Maçtan sonra çıkıp kalitemizin altında kaldık demek basit bir cevap. O kalitenin neden altında kaldın, onun cevabını vereceksin. 4 gün önce toplanmışsın. İyi durumdasın, antrenman yapmışsın; ortada yok takım ya. Şu takım, Fenerbahçe maçını böyle mi oynar?" diye isyan etti.

OKAN BURUK'A UĞURCAN ÇAKIR ELEŞTİRİSİ!

Levent Tüzemen Galatasaray ı yerden yere vurdu! Tedesco Okan Buruk u şah mat etti! 4

Levent Tüzemen, "Galatasaray defansı, sezon başından beri Uğurcan'la oynamaya alışmış. Günay seni 1 tane uzun topla oyuna sokmadı! Sen Uğurcan'ı niye kesiyorsun? Tek maç bu, bunun rövanşı yok. Milli Takım kalecisi Uğurcan. Süper Kupa finali bu ya, birinci kalecinle oynayacaksın. Sonra Fethiye'de oynatırdın Günay'ı ya..." diyerek teknik direktör Okan Buruk'a sert eleştirilerde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı...Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı...
Derbi sonrası ultrAslan'dan zehir zemberek açıklama!Derbi sonrası ultrAslan'dan zehir zemberek açıklama!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek Uğurcan Çakır fenerbahçe galatasaray Abdullah Kavukçu Domenico Tedesco Süper Kupa'da final
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.