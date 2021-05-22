SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Lewandowski rekor kırdı, Bayern farka gitti

Lewandowski rekor kırdı, Bayern farka gitti

22.05.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'da son hafta mücadelesinde şampiyon Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 5-2 mağlıup etti.

Lewandowski rekor kırdı, Bayern farka gitti

Almanya Bundesliga'da son hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg'u ağırladı. Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Gouweleeuw, 23. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Joshua Kimmich, 43. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakikada Robert Lewandowski attı. Augsburg'un gollerini ise 67. dakikada Andre Hahn ve 72. dakikada Florian Niederlechner kaydetti.

Augsburg'da Daniel Caligiuri, 25. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu skorun ardından şampiyonluğunu daha önce garantilemiş olan Bayern Münih, sezonu 78 puanla tamamladı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Augsburg ise 36 puanla 14. sırada yer buldu.

LEWANDOWSKI, REKOR KIRDI

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Bayer Leverkusen'in yeni hocası Gerardo SeoaneBayer Leverkusen'in yeni hocası Gerardo Seoane
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

F.Bahçe'de Gustavo ile yollar ayrılıyor

F.Bahçe'de Gustavo ile yollar ayrılıyor

Adem Büyük'ün eşinden çakarlı araba açıklaması

Adem Büyük'ün eşinden çakarlı araba açıklaması

'Olivier Giroud transferinde Milan önde'

'Olivier Giroud transferinde Milan önde'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Crystal Palace gözünü kararttı

Crystal Palace gözünü kararttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.