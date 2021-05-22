Lewandowski rekor kırdı, Bayern farka gitti

Almanya Bundesliga'da son hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg'u ağırladı. Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Gouweleeuw, 23. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Joshua Kimmich, 43. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakikada Robert Lewandowski attı. Augsburg'un gollerini ise 67. dakikada Andre Hahn ve 72. dakikada Florian Niederlechner kaydetti.

Augsburg'da Daniel Caligiuri, 25. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu skorun ardından şampiyonluğunu daha önce garantilemiş olan Bayern Münih, sezonu 78 puanla tamamladı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Augsburg ise 36 puanla 14. sırada yer buldu.

LEWANDOWSKI, REKOR KIRDI

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.



