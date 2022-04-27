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Lewandowski transferi bitmek üzere! Bayern Münih'ten Barcelona'ya...

27.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, uzun yıllar formasını giydiği Alman devinden ayrılıyor. Barcelona'nın yıldız golcüyü transfer etmek için çalışmalara başladığı öğrenilirken Lewandowski'nin bu teklifi kabul edeceği yazıldı. 35 yaşındaki golcü oyuncu 2023'te Barça'ya katılarak 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

Lewandowski transferi bitmek üzere! Bayern Münih'ten Barcelona'ya...
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih'te Lewandowski dönemi kapanıyor. Attığı gollerle kendinden söz ettiren Polonyalı golcü oyuncu Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Messi'nin ayrılığından sonra yeni bir yapılanmaya giren İspanyol devi çalışmalarına hız verdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

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Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona'yla anlaşmaya hazır. Polonya'dan TVP Sport'un haberine göre, 35 yaşındaki forvet sözleşmesinin biteceği 2023'te Barça'ya 3 yıllık imza atacağını Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi. Polonyalı, bu yıl 40 maçta 46 gol 4 asistle oynadı.


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