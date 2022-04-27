Lewandowski transferi bitmek üzere! Bayern Münih'ten Barcelona'ya...

Bayern Münih'te Lewandowski dönemi kapanıyor. Attığı gollerle kendinden söz ettiren Polonyalı golcü oyuncu Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Messi'nin ayrılığından sonra yeni bir yapılanmaya giren İspanyol devi çalışmalarına hız verdi.
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona'yla anlaşmaya hazır. Polonya'dan TVP Sport'un haberine göre, 35 yaşındaki forvet sözleşmesinin biteceği 2023'te Barça'ya 3 yıllık imza atacağını Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi. Polonyalı, bu yıl 40 maçta 46 gol 4 asistle oynadı.
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