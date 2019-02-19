Lewis Hamilton ile Nicole Scherzinger'ın görüntülerı sızdı

Gün geçmiyor ki bir ünlü daha hacker kurbanı olmasın...

Formula 1'in efsaneleri arasında yer alan İngiliz Lewis Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger'ın zor günleri...

34 yaşındaki Hamilton ile Scherzinger'ın birlikte oldukları dönemden videoları internette paylaşıldı.

İkilinin görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Hamilton ile Scherzinger gelişmelerin ardından görüntülerin kaldırılması için yasal yollara başvurdu.

40 yaşındaki şarkıcı ile Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı.



