Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri başladı. Bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümleriyle yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın girişimleri sonuç verdi ve tüm ekip yeni bir macerada bir arada olmayı kabul etti.

LEYLA İLE MECNUN’DAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı Leyla İle Mecnun dizisinin yeni dönemi resmen başladı. Dizinin setinde bir araya gelen ekip yıllar sonra özlem giderdi ve çekimler de başladı. Setten ilk paylaşım da geldi ve dizinin hayranları sosyal medyada adeta bayram etti.

2011 yılında başlayan ve 2014 yılında hayranlarının tüm itirazlarına rağmen final yapan dizinin üzerinden 7 yıl geçti.

Burak Aksak’ın senaryosunu yazdığı Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Deniz Işın gibi isimler öne çıkmıştı.

Bugüne kadar birçok ödül de kazanan dizinin yeni döneminde hem hikaye hem de oyuncuların yeni imajları ile nasıl bir ortam oluşacağı hayranlar tarafından merakla bekleniyor.



