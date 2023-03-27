MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü isimden acı haber!

Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü isimden acı haber!

27.03.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Güven Bana, Baba, Kırmızı Oda, Ver Elini Aşk, Kaçın Kurası, Şahane Damat gibi çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki, Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi? Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı?

Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü isimden acı haber!

Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberin ardından birçok kişi internette "Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür'ün ölüm nedeni, hayatı, kariyeri ve biyografisi...

x1

KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?

Köksal Engür hayatını kaybetti. Acı haberi Leyla ile Mecnun dizisinden Cengiz Bozkurt duyurdu.

Bozkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın (27 Mart) yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

x2

LEYLA İLE MECNUNUN AKSAKALLI DEDESİ KÖKSAL ENGÜR'ÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Köksal Engür böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

x3

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybettiKöksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti
Mini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdıMini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı
Güloğlu'nun partisi ittifaka katıldı, paylaşım gecikmediGüloğlu'nun partisi ittifaka katıldı, paylaşım gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Köksal Engür leyla ile mecnun Oyuncu ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

Savunma Bakanı görevden alındı! Sular durulmuyor

Savunma Bakanı görevden alındı! Sular durulmuyor

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.