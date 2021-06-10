Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu: Deniz Işın

Exxen’e ekrana gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları sete çıktı. Çekimleri başlayan dizinin yeni Leyla’sı Deniz Işın oldu.

Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, "Aa bak yeni Leyla!" notunu düştü.

Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Diğer karakterler tam kadro sete çıkan ekipten ilk fotoğraf da yayınlandı.





