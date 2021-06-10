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Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu: Deniz Işın

10.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'un yönetmeni Onur Ünlü yeni Leyla karakterinin oyuncu Deniz Işın olduğunu açıklandı. Diğer karakterler tam kadro sete çıkan ekipten ilk kare de geldi.

Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu: Deniz Işın

Exxen’e ekrana gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları sete çıktı. Çekimleri başlayan dizinin yeni Leyla’sı Deniz Işın oldu.

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Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, "Aa bak yeni Leyla!" notunu düştü.

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Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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Diğer karakterler tam kadro sete çıkan ekipten ilk fotoğraf da yayınlandı.

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Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
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