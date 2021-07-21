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Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı yayınlandı!

21.07.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Eski kadrosuyla yeniden sevenleri ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonu 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.
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Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

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Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor.

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Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un yeni bölüm yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
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