Leyla'nın Nur'u Gonca Vuslateri pozlarıyla yaktı geçti! 23 kilo vermişti

"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarla tanınan Gonca Vuslateri, kısa süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Mart 2024'te evlenen, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına alan ünlü isim, doğumdan kısa bir süre sonra da setlere döndü. Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, Selim Akar'a verdiği pozlarla dikkat çekti.

Hamilelikten sonra 23 kilo veren Vuslateri, ilginç saç stili, siyahlar içindeki derin dekolteli haliyle adından söz ettirdi.

İddialı seçimiyle beğeni toplayan Gonca Vuslateri'ye beğeni yağdı.

NASIL KİLO VERDİ?

Gonca Vuslateri 23 kiloyu nasıl verdiğini şöyle anlatmıştı:

"Emziren bir anneyim. Bu yüzden emzirmek daha hızlı kilo vermemi sağladı. Kondisyon olarak yani. Ama emzirmeseydim de herhalde bir 15 kilo daha hızlı verebilirdim. Sadece salataya haşlanmış yumurta canım çekti. Ben hamileliği turşu suyuyla falan geçirdiğim için. Ekşi, mandalina, turşu herhalde o ödemler gidince ondan bu kadar kilo gitmiştir."