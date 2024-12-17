Sandık Kokusu başrol oyuncuları final korkusuyla ücretlerine yüzde 15 indirim yaptı!

Sandık Kokusu dizisi oyuncuları final korkusuyla beklenmedik bir adım attı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili gibi isimlerin yer aldı Sandık Kokusu'un 50 bölüm yayınlanması bekleniyor.

Yurt dışı satışları iyi giden dizinin sezon sonunu görmesi için oyuncuların önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.

Son dönemde peş peşe final yapan dizi haberleri Sandık Kokusu oyuncularını gerdi. Yurt dışı satışı iyi giden dizinin başrol oyuncuları dizinin devam etmesi için şaşırtan bir karar aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrol oyuncularının ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılmasını kabul ettiği kulislerde konuşuluyor.



Her şey planlandığı gibi giderse ve 50. bölümün ardından reytingler çok düşmezse dizinin 2. sezonu tamamlaması planlanıyor.

SANDIK KOKUSU İHSAN KİM OLDU?

Öte yandan dizinin ekibine geleceği öğrenilen İhsan karakterine hayat verecek oyuncu da belli oldu. Hakan’ın (Pamir Pekin) babası İhsan’a değerli tiyatro oyuncusu Tarık Şerbetçioğlu hayat verecek.