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  4. Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel 'Dün geceden' notu ile yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel 'Dün geceden' notu ile yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 10:34
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Şimdilerde Gonca Vuslateri ile başrolünü paylaştığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isim her gönderisi ile beğeni topluyor. Cemre Baysel son olarak 'Dün geceden' notu ile peş peşe karelerini yayınladı.

Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel 'Dün geceden' notu ile yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa 'Dün geceden' notu ile peş peşe karelerini yayınladı.

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Cemre Baysel'in bordo renkli deri elbisesi ve siyah kürkü ile verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI
Güzel oyuncu yine takipçilerinden tam not almayı başardı. Cemre Baysel'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'yandı buralar', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir ayrılık kararı gelmişti.

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Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerine son veren Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti aşklarına bir şans daha verdi. Ünlü çift şimdilerde el ele görüntülenmekten kaçınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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