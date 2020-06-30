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Leyla'dan da Acı Haber Geldi...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayram için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'den de kötü haber geldi.

Leyla'dan da Acı Haber Geldi...

Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayram için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'den de kötü haber geldi. Bayramın ilk günü kaybolan küçük kız bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 18 gündür süren arama çalışmalarında ne yazık ki gün içerisinde Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Geniş Çaplı Arama Çalışması

15 Haziran gününden yani Leyla'nın kaybolduğu günden bu yana kurulan özel bir ekip arama çalışmalarını yürütüyordu. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı tarafından oluşturulan ekip aralıksız olarak talihsiz kızı aramaya devam etti.

Köy Yasa Büründü

Minik Leyla'nın cansız bedeninin Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde bulunmasının ardından, küçük kızın kaybolduğu köy yasa büründü. Leyla'nın kaybolmasının ardından ailenin birçok kişi tarafından arandığı hatta medyumlara başvurulduğu biliniyor.

Olayla İlgili İnceleme Devam Ediyor

Leyla'nın ardından olayın gerçekleştiği bölgede incelemeler devam ederken, geçmiş on sekiz gün boyunca yaşananlar hakkında net bir veri yok. Olayı aydınlatmak için Emniyet Güçleri'nin çalışmaları sürmektedir. Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu bölgeye başka bir alandan götürüldüğüne dair düşünceler var.

Bekir Bozdağ'dan Kimyasal Hadım Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Eylül Yağlıkara'nın da cansız bedeninin bulunmasının ardından kimyasal hadım üzerine açıklamalar yaptı. Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız'' açıklamasını yaparken, konuşmasını "Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade

Leyla'nın Dedesi: Yüzüne Bakamadım

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin." dedi.

Valilik Açıklama Yaptı

Ağrı Valiliği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

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