Leyla'dan da Acı Haber Geldi...

Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayram için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'den de kötü haber geldi. Bayramın ilk günü kaybolan küçük kız bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 18 gündür süren arama çalışmalarında ne yazık ki gün içerisinde Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Geniş Çaplı Arama Çalışması

15 Haziran gününden yani Leyla'nın kaybolduğu günden bu yana kurulan özel bir ekip arama çalışmalarını yürütüyordu. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı tarafından oluşturulan ekip aralıksız olarak talihsiz kızı aramaya devam etti.

Köy Yasa Büründü

Minik Leyla'nın cansız bedeninin Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyü Kurudere mevkiinde bulunmasının ardından, küçük kızın kaybolduğu köy yasa büründü. Leyla'nın kaybolmasının ardından ailenin birçok kişi tarafından arandığı hatta medyumlara başvurulduğu biliniyor.