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Leyla'nın Amcası Açıklamalarda Bulundu

sebboy sebboy
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ağrı'ya bağlı Bezirhane köyünde kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedenine ulaşılan minik Leyla'nın ölümünün ardından yapılan sosyal medya paylaşımları aileyi harekete geçirdi.

Leyla'nın Amcası Açıklamalarda Bulundu

Ağrı'ya bağlı Bezirhane köyünde kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedenine ulaşılan minik Leyla'nın ölümünün ardından yapılan sosyal medya paylaşımları aileyi harekete geçirdi. Leyla'nın katili olarak amcası Mehmet Aydemir'in gösterilmesi üzerine amcadan gelen tepkiler oldukça sert. Amca Mehmet Aydemir sosyal medya paylaşımlarına yanıt olarak “Biz Leyla’yı kaybettik acımız büyük. Türkiye yasa boğuldu. Onun üzerinden dün akşamdan beri sosyal medyada benim adıma fotomontaj yaparak farklı farklı resimler yaparak ‘katil amcasıdır, amcası bulundu ve yakalandı, şu anda cezaevinde, parmak izi çıktı’ bu tür saçma sapan paylaşım yapan insanlara sesleniyorum. Yapmayın acımız zaten büyük.” şeklinde açıklama yaptı.

Leyla'nın kayıp olduğu süre boyunca yapılan asılsız ihbarlar aileye her gün yen bir umut verirken, arama çalışmalarının yönünü değiştirmişti. Leyla'nın ölümünün ardından sosyal medya paylaşımları ise başka bir tarza büründü. Paylaşımlarda Leyla'nın katilinin amcası olduğu yönünde iddialar var. Konuyla ilgili açıklama yapan amca, kendisine yönelik bu tür haberler ve paylaşımlar karşısında üzüntülerinin de arttığını dile getirdi.

Suç Duyurusunda Bulunacak

Amca Mehmet Aydemir, hakkında çıkan bu iddialar karşısında suç duyurusunda bulunacağını beyan etti. Paylaşımlarda iddia edilenlerin aksine her gün köyde olduğunu söyledi.

Mezarı Başında Ziyaret

Leyla, köyünde dün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Anne Şükran Aydemir, Leyla'nın babası ve teyzesi mezar ziyaretine gelerek dua okudular. Ağıtlar yakan acılı anneyi sakinleştirmek kolay olmadı. Leyla'nın teyzesi mezarın başında baygınlık geçirdi. Civardakiler tarafından müdahale edilen teyze, uzun bir süre kendine gelemedi.

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